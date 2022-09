Grande Fratello Vip, Dayane Mello a ruota libera su Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese (Di sabato 24 settembre 2022) L'ex gieffina Dayane Mello parla del cast della nuova edizione del Gf Vip: "La gente lo capisce quando una persona è vera". Leggi su comingsoon (Di sabato 24 settembre 2022) L'ex gieffinaparla del cast della nuova edizione del Gf Vip: "La gente lo capisce quando una persona è vera".

