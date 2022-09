Giovane straniero si denuda davanti a una ragazzina: pestato a calci e pugni. 'N***o di m..., tornatene a casa' (Di sabato 24 settembre 2022) Choc a Roma questa mattina a Centocelle , in via Collatina, dove un ragazzo straniero è stato letteralmente linciato da alcuni passanti: il motivo è l'accusa di una donna che affermava che si era ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) Choc a Roma questa mattina a Centocelle , in via Collatina, dove un ragazzoè stato letteralmente linciato da alcuni passanti: il motivo è l'accusa di una donna che affermava che si era ...

MontaltoEmilio : @lorerock @Mirettismo20 Ma allenatori nuovi non ne conoscete? Se la risposta è no, vi consiglio di non commentare.… - SStefano93 : @_alex91_ L’esempio lampante è Agnelli-Allegri. Ma anche Marotta ad es. è molto conservativo, per me non punterebbe… - ilCassandro : Questo ha il pacchetto accento straniero, buona disponibilità economica, chiara indole passiva, più giovane ma non… - maiortom : Il suo matrimonio con Galkin, molto più giovane di lei, all’epoca fece alzare parecchi sopraccigli in patria. Ora s… - boletusatanas : @borghi_claudio e le parole dei naufraghi dove le mettiamo? e le parole della giovane hobbit che 'accoglie' lo stra… -