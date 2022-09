Danza, Carola Puddu: “addio ad Amici, sarò Giulietta con il BdR” (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Da Amici al Balletto di Roma dopo essersi diplomata all’Accademia dell’Opera di Parigi, tra trionfi, fughe, dolorosi ritorni, sfide vinte. Carola Puddu sarà la protagonista di ‘Giulietta e Romeo’ di Fabrizio Monteverde, balletto cult del repertorio del ‘900 (350 repliche in Italia e nel mondo, 200mila spettatori), riallestito per festeggiare il ventesimo anniversario della prima messa in scena. Il debutto al Teatro Olimpico di Roma il 4 ottobre (repliche fino all’8) per poi proseguire, fino a marzo, in una lunga tournée che lo porterà nei maggiori teatri italiani. Accanto a Carola Puddu nel ruolo di Romeo Paolo Barbonaglia e i Danzatori del BdR per uno spettacolo che il regista e coreografo ha voluto ambientare in un Sud buio e polveroso, reduce da ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Daal Balletto di Roma dopo essersi diplomata all’Accademia dell’Opera di Parigi, tra trionfi, fughe, dolorosi ritorni, sfide vinte.sarà la protagonista di ‘e Romeo’ di Fabrizio Monteverde, balletto cult del repertorio del ‘900 (350 repliche in Italia e nel mondo, 200mila spettatori), riallestito per festeggiare il ventesimo anniversario della prima messa in scena. Il debutto al Teatro Olimpico di Roma il 4 ottobre (repliche fino all’8) per poi proseguire, fino a marzo, in una lunga tournée che lo porterà nei maggiori teatri italiani. Accanto anel ruolo di Romeo Paolo Barbonaglia e itori del BdR per uno spettacolo che il regista e coreografo ha voluto ambientare in un Sud buio e polveroso, reduce da ...

