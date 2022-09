CREA: Concorso per 9 Collaboratori di Amministrazione. (Di sabato 24 settembre 2022) Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 9 Figure Professionali come Collaboratore di Amministrazione VII livello per varie sedi. Viene offerto contratto a tempo pieno e determinato della durata di sei mesi eventualmente prorogabile o rinnovabile. Bando di Concorso In attuazione della determinazione prot. 76151 dell'11 agosto 2022, é indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di nove unità di personale, per sei mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore di Amministrazione VII livello, per le attività di supporto alla certificazione delle sementi. (Bando ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 24 settembre 2022) Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria ha indetto unPubblico per la ricerca di 9 Figure Professionali come Collaboratore diVII livello per varie sedi. Viene offerto contratto a tempo pieno e determinato della durata di sei mesi eventualmente prorogabile o rinnovabile. Bando diIn attuazione della determinazione prot. 76151 dell'11 agosto 2022, é indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di nove unità di personale, per sei mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore diVII livello, per le attività di supporto alla certificazione delle sementi. (Bando ...

