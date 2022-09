ATP 250 Sofia | Wawrinka si ritira dal torneo | Fognini esordirà con Vukic

Leggi su sportface

(Di sabato 24 settembre 2022) Il tennista svizzero, Stan, si èto dalATP 250 di, dopo essere uscito dal campo per problemi fisici in semifinale a Metz contro Bublik, giocando solo tre game. Tutto ciò ha provocato di conseguenza il cambiamento dell’avversario dial primo turno in Bulgaria. L’azzurro infatti avrebbe dovuto affrontare l’ex campione slam, ma per via del forfaitnelcon Aleksandar. Un match totalmente diverso per il ligure quindi, rispetto a quello con, da prendere comunque con attenzione e impegno. SportFace.