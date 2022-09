Alessio De Santa | Marco Martinelli e Diego Fusina i 3 Creator di Tik Tok Academy

Leggi su italiasera

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3 giovani i docenti per un giorno della Tik Tok. Il workshop dedicato agli studenti universitari e all’ultimo anno di Liceo che si è svolto oggi all’H-Farm di Roncade.è il più giovane. Bellunese, appena ventenne, racconta storie e notizie curiose da tutto il mondo. Ha un pubblico di oltre 1,1 milioni di follower. “Essere un– dice– è come essere l’amico delle persone. La differenza tra une un influencer è la vicinanza alle persone. Ildà più valore a chi lo segue e il follower ti vede come un amico in una posizione privilegiata. Questo ti rende sì un po’ speciale, ma ti dà anche doveri e responsabilità. Bisogna sempre essere attenti a cosa si divulga, a dare informazioni corrette ed essere un ...