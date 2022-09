Acea, Gualtieri chiama Fabrizio Palermo (ex Cdp) alla guida della multiutility di Roma (Di sabato 24 settembre 2022) Acea cambia amministratore delegato. alla guida della multiutility Romana arriva, per decisione del Campidoglio, l’ex numero uno di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo. Sostituisce Giuseppe Gola, nominato nel 2020 dopo essere stato quasi tre anni direttore finanziario, il cui mandato sarebbe scaduto nella prossima primavera. ll cda “ha preso atto della comunicazione del socio Roma Capitale del 20 settembre – spiega il gruppo in una nota – con la quale quest’ultimo ha formulato la richiesta di sostituzione del capo azienda e della successiva comunicazione” dello stesso azionista “arrivata nel pomeriggio” di venerdì, “nella quale viene indicato Fabrizio Palermo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)cambia amministratore delegato.na arriva, per decisione del Campidoglio, l’ex numero uno di Cassa depositi e prestiti. Sostituisce Giuseppe Gola, nominato nel 2020 dopo essere stato quasi tre anni direttore finanziario, il cui mandato sarebbe scaduto nella prossima primavera. ll cda “ha preso attocomunicazione del socioCapitale del 20 settembre – spiega il gruppo in una nota – con la quale quest’ultimo ha formulato la richiesta di sostituzione del capo azienda esuccessiva comunicazione” dello stesso azionista “arrivata nel pomeriggio” di venerdì, “nella quale viene indicato...

