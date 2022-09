“Zerbin in Nazionale e Zaniolo no?”: il giornalista spiega la decisione di Mancini (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo sette giornate di campionato davvero avvincenti, soprattutto per i tifosi del Napoli, la Serie A si è fermata per lasciare spazio alle nazionali. Uno dei principali temi che tiene in banco in questi giorni, considerata la sosta del campionato, è la mancata convocazione di diversi giocatori importanti, Zaniolo su tutti, da parte del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. A tal proposito, Sandro Sabatini, noto giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete in onda su Radio CRC. L’esperto giornalista, in particolare, ha commentato la scelta dell’allenatore di convocare Zerbin al posto dell’attaccante della Roma e, poi, ha detto la sua anche sulle prestazioni di Meret fino a questo momento. Alessio Zerbin ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo sette giornate di campionato davvero avvincenti, soprattutto per i tifosi del Napoli, la Serie A si è fermata per lasciare spazio alle nazionali. Uno dei principali temi che tiene in banco in questi giorni, considerata la sosta del campionato, è la mancata convocazione di diversi giocatori importanti,su tutti, da parte del commissario tecnico dellaitaliana Roberto. A tal proposito, Sandro Sabatini, notodi Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete in onda su Radio CRC. L’esperto, in particolare, ha commentato la scelta dell’allenatore di convocareal posto dell’attaccante della Roma e, poi, ha detto la sua anche sulle prestazioni di Meret fino a questo momento. Alessio...

fritatalover : RT @zazoomblog: Sabatini: “Perché Zerbin e non Zaniolo in Nazionale? Frittata del Napoli se prendeva… - #Sabatini: #“Perché #Zerbin #Zanio… - zazoomblog : Sabatini: “Perché Zerbin e non Zaniolo in Nazionale? Frittata del Napoli se prendeva… - #Sabatini: #“Perché… - napolipiucom : Sabatini: 'Perché Zerbin e non Zaniolo in Nazionale? Frittata del Napoli se prendeva... #CalcioNapoli #sabatini… - simodihno2 : RT @tuttonapoli: Sabatini: “Perché c’è Zerbin e non Zaniolo in Nazionale?” -