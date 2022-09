Volley | De Giorgi | “Abbiamo lanciato un messaggio d’impegno in un momento duro”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Penso che sia stato unspeciale, perché la squadra è stata davvero speciale. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario in poco tempo”. Il commissario tecnico dell’Ital, Ferdinando Deriavvolge il nastro e torna a parlare del trionfo mondiale degli azzurri a Katowice. Ospite del Festival dello sport di Trento, il tecnico ha spiegato il segreto dei suoi ragazzi: “Fare o non fare, non esiste provare – spiega -. E’ la cultura del lavoro la carta vincente della squadra. In palestra e in campo non ci deve essere mai la mediocrità“. Delancia un: “I nostri ragazzi, giovanissimi, hanno fatto un’impresa straordinaria. Spero che se ne parli di più: non solo del movimento della pallavolo, ma delpotentissimo del valore dell’impegno che ...

sportface2016 : #Volley, #DeGiorgi: 'Lanciato un messaggio d'impegno in un momento difficile' - SalentoSport : #VOLLEY – La Provincia festeggia Fefè De Giorgi campione del mondo: “Onorato di essere ambasciatore del Salento”… - LaGazzettaWeb : Pallavolo, De Giorgi: «Essere ambasciatore Salento mi onora» - ProvinceItalia : La Provincia di Lecce insignisce il tecnico della nazionale di volley De Giorgi del titolo di Ambasciatore del Sale… - PugliaPosttv : Premio per Fefè De Giorgi allenatore della squadra di #volley maschile campione del #mondo -

