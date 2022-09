Ucraina | rapporto dell’Onu accusa i russi di crimini di guerra

(Di venerdì 23 settembre 2022) Undi aver commesso orrendididurante l’invasione dell’. “Sulla base delle prove raccolte dalla Commissione d’inchiesta, questa ha concluso che sono stati commessidiin”, ha dichiarato il presidente della Commissione, Erik Mose, in un primo resoconto al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite. Gli investigatorihanno documentato casi di bombardamentisulle zone civili, numerose esecuzioni, torture e violenze sessuali Il, che contiene i resoconti degli investigatori che hanno operato sul campo per documentare i ...

