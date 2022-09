Tom Hardy ha partecipato (a sorpresa) a un torneo di Jiu-Jitsu, vincendo tutti i match (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal film alla realtà: forse ispiratosi al suo ruolo in Warrior, l'attore britannico ha preso parte a un torneo di Jiu-Jitsu nel campionato brasiliano Open 2022, stupendo tutti i presenti. Da grande appassionato di arti marziali, Tom Hardy non poteva esimersi dal far parlare di sé in modo alquanto sorprendente. L'attore britannico ha infatti partecipato a un torneo di Jiu-Jitsu brasiliano, tenutosi il 17 settembre a Milton Keynes in Inghilterra, esibendosi con il suo nome da battesimo, ovvero Edward Hardy. L'attore ha quindi preferito non dare nell'occhio ma, una volta iniziata la competizione, è stato immediatamente riconosciuto. Tom Hardy ha dato prova del suo valore, classificandosi al primo posto nella sua divisione di cintura blu, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal film alla realtà: forse ispiratosi al suo ruolo in Warrior, l'attore britannico ha preso parte a undi Jiu-nel campionato brasiliano Open 2022, stupendoi presenti. Da grande appassionato di arti marziali, Tomnon poteva esimersi dal far parlare di sé in modo alquanto sorprendente. L'attore britannico ha infattia undi Jiu-brasiliano, tenutosi il 17 settembre a Milton Keynes in Inghilterra, esibendosi con il suo nome da battesimo, ovvero Edward. L'attore ha quindi preferito non dare nell'occhio ma, una volta iniziata la competizione, è stato immediatamente riconosciuto. Tomha dato prova del suo valore, classificandosi al primo posto nella sua divisione di cintura blu, ...

