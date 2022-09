Rudy Zerbi demolito da un cantante | non è riuscito a contenersi | L’han visto tutti

AmiciUfficiale : Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: loro sono i professori di… - AmiciUfficiale : Aaron per te il banco di #Amici22 è una certezza grazie ai SÌ dei prof Arisa e Rudy Zerbi! ?? - infoitcultura : Amici 22, Rudy Zerbi giudica negativamente alcuni cantanti e i ragazzi si ribellano (Video) - PersicoCh30 : Immagina avere un talento del genere all'interno della scuola ma essere Rudy Zerbi (alias: brutta patata) e non ric… - paroleacaso__ : RT @i89ylor: #Amici22 #Amici2022 amici amici22 amici 2022 gianmarco christian polle bastardo emanuel lo alessandra celentano rudy zerbi mad… -

Dietro ai banchi dei coach, infatti, abbiamo ritrovato Alessandra Celentano e, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Arisa ed Emanuel Lo. Dunque, non abbiamo rivisto Veronica Peparini ed ...A completare il quadro degli insegnati sonoe Lorella Cuccarini per il canto e Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per quanto riguarda il ballo. E proprio in quest'ultima categoria è ...Amici 22, Rudy Zerbi giudica negativamente alcuni cantanti e i ragazzi si ribellano (Video) La classifica di canto stilata dai prof non è stata condivisa dagli allievi Nel daytime di Amici 22 appena ...Aaron Cenere sceglie Rudy Zerbi e scarta Arisa, ad AMICI 22: la scelta inaspettata della squadra di appartenenza e la motivazione ...