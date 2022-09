Roma, la sosta aiuta: recuperati Kumbulla ed El Shaarawy (Di venerdì 23 settembre 2022) In attesa del ritorno di Dybala la Roma di Mourinho si gode i recuperi di El Shaarawy e Kumbulla fermi da un mese a causa di lesioni muscolari.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) In attesa del ritorno di Dybala ladi Mourinho si gode i recuperi di Elfermi da un mese a causa di lesioni muscolari....

Dameteedavatte : @semprevane Tempo fa arrivò na multa per divieto di sosta con la targa del mio pandino 30 de 30 anni, che se ce fai… - lukesky95199961 : RT @stormi1904: @newyorker01 @gualtierieurope Ormai tra Terna ed Areti x la fibra ( senza dimenticare Italgas, naturalmente) Roma è diventa… - ErCardinale : Ci sono 0 chance che la Roma possa vincere con un Inter in crisi e spinta dai tifosi a dare il massimo al rientro dalla sosta - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: FURGONE BIANCO SEMPRE QUI, IN SOSTA CONTROMANO, VIA DELLE AZZORRE POCO PRIMA DELL' INCROCIO CON VIA ARISTIDE CARABELLI… - GHERARDIMAURO1 : FURGONE BIANCO SEMPRE QUI, IN SOSTA CONTROMANO, VIA DELLE AZZORRE POCO PRIMA DELL' INCROCIO CON VIA ARISTIDE CARABE… -