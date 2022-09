Perché in questa crisi parliamo solo di soldi? (Di venerdì 23 settembre 2022) Da modesto operatore economico finanziario, che con dei bravi amici e soci condivide anche la responsabilità di qualche centinaio di “posti di lavoro” (per noi persone, non posti), potrei allinearmi a troppa borghesia del soldo. Le tasse! Le bollette! Il credito! Il costo del lavoro! Oggettivi problemi, assolutamente veri, gravi e non nuovi. Peccato che forse l’emergenza sia tutt’altra. Se Churchill avesse parlato agli inglesi soltanto e prioritariamente dell’emergenza riscaldamento sotto le bombe di Hitler noi tutti staremmo leggermente peggio. Siamo ancora capaci di parlare di valori che non siano il contante, o anche le carte di credito, come recita una vecchia simpatica barzelletta genovese? Nel dibattito geopolitico va rinforzata la riflessione sui valori, altrimenti ogni finta dialettica tra il lupo e l’agnello porterà alla vittoria del lupo. “Hai parlato male di me” , vero o ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Da modesto operatore economico finanziario, che con dei bravi amici e soci condivide anche la responsabilità di qualche centinaio di “posti di lavoro” (per noi persone, non posti), potrei allinearmi a troppa borghesia del soldo. Le tasse! Le bollette! Il credito! Il costo del lavoro! Oggettivi problemi, assolutamente veri, gravi e non nuovi. Peccato che forse l’emergenza sia tutt’altra. Se Churchill avesse parlato agli inglesi soltanto e prioritariamente dell’emergenza riscaldamento sotto le bombe di Hitler noi tutti staremmo leggermente peggio. Siamo ancora capaci di parlare di valori che non siano il contante, o anche le carte di credito, come recita una vecchia simpatica barzelletta genovese? Nel dibattito geopolitico va rinforzata la riflessione sui valori, altrimenti ogni finta dialettica tra il lupo e l’agnello porterà alla vittoria del lupo. “Hai parlato male di me” , vero o ...

