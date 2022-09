Padre Pio, appello comitati esporre reliquia cuore tutto l’anno: “Gesto importante per fedeli” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – esporre in chiesa il cuore di Padre Pio per permettere ai fedeli di pregare la reliquia del Santo di Pietrelcina. E’ questa la richiesta dei comitati “Amici di Padre Pio” e “Amici di Emanuele Brunatto” che, interpellati dall’Adnkronos, spiegano perché è così importante per loro. “Non riusciamo a capire perché persista in una parte della Chiesa l’atteggiamento a non mostrare, a tenere tutto nascosto. Eppure Papa Francesco continuamente va dicendo ‘basta scheletri nell’armadio’. Sarebbe un messaggio straordinario ai fedeli quello di esporre il cuore di Padre Pio in chiesa”, spiega Costanzo Bocci, presidente del comitato “Amici di Padre ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) –in chiesa ildiPio per permettere aidi pregare ladel Santo di Pietrelcina. E’ questa la richiesta dei“Amici diPio” e “Amici di Emanuele Brunatto” che, interpellati dall’Adnkronos, spiegano perché è cosìper loro. “Non riusciamo a capire perché persista in una parte della Chiesa l’atteggiamento a non mostrare, a tenerenascosto. Eppure Papa Francesco continuamente va dicendo ‘basta scheletri nell’armadio’. Sarebbe un messaggio straordinario aiquello diildiPio in chiesa”, spiega Costanzo Bocci, presidente del comitato “Amici di...

