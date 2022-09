Nations League, combinazioni Italia a due gare dal termine: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 23 settembre 2022) Ultimi 180 minuti per l’Italia nel gruppo di Nations League che, dopo il mancato accesso ai Mondiali, spera di rialzare la testa e arrivare quantomeno alla Final Four di questa competizione. Al momento, al primo posto, c’è l’Ungheria, a sette punti, seguita da Germania a 6, noi a 5 ed Inghilterra a 2. L’obiettivo principale per gli azzurri è, ovviamente, vincere contro Inghilterra ed Ungheria. Un pareggio o una sconfitta contro l’Inghilterra nella gara di oggi, renderebbe inutile la sfida contro l’Ungheria prevista lunedì prossimo. Da aggiungere poi come, nel qual caso Italia e Germania arrivassero a pari punti a 9 (3 per la Germania, 4 per noi), si andrebbero a vedere gli scontri diretti. Qui ad avere la meglio sarebbe la Germania, avendo pareggiato 1-1 a Bologna, e avendo stravinto in terra tedesca per ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ultimi 180 minuti per l’nel gruppo diche, dopo il mancato accesso ai Mondiali, spera di rialzare la testa e arrivare quantomeno alla Final Four di questa competizione. Al momento, al primo posto, c’è l’Ungheria, a sette punti, seguita da Germania a 6, noi a 5 ed Inghilterra a 2. L’obiettivo principale per gli azzurri è, ovviamente, vincere contro Inghilterra ed Ungheria. Un pareggio o una sconfitta contro l’Inghilterra nella gara di oggi, renderebbe inutile la sfida contro l’Ungheria prevista lunedì prossimo. Da aggiungere poi come, nel qual casoe Germania arrivassero a pari punti a 9 (3 per la Germania, 4 per noi), si andrebbero a vedere gli scontri diretti. Qui ad avere la meglio sarebbe la Germania, avendo pareggiato 1-1 a Bologna, e avendo stravinto in terra tedesca per ...

