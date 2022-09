Milan | infortunio Maignan | lesione al polpaccio | i tempi di recupero

(Di venerdì 23 settembre 2022) Non buone notizie per ile per Mike, uscito malconcio da Francia-Austria di Nations League ieri sera. Il portiere rossonero ha infatto riportato ladel muscolo gemello mediale delsinistro. Nei prossimi giorni l’estremo difensore rientrerà in Italia dove proseguirà con le terapie die sarà valutato anche dallo staff rossonero, per idiche verranno poi definiti. Alcuni giorni saranno “recuperati” grazie alla sosta, ma il rischio chedebba saltare le prime partite alla ripresa del campionato e della Champions è piuttosto concreto. SportFace.

