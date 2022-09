LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2022 in DIRETTA: forfait alla partenza di Van Dijke, Milesi in testa al plotone (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.21 Rispetto alla startlist, è da segnalare l’assenza di tre corridori al via: lo slovacco Lukas Kubis, l’olandese Mick Van Dijke e l’etiope Negasi Haylu Abreha. 5.20 Al momento c’è Lorenzo Milesi in testa al plotone; il ritmo imposto dai tedeschi è elevato, l’azzurro non è da meno e tiene il passo. 5.17 Caduta, solitaria, nel plotone per il danese Jacub Hindsgaul Madsen. 5.16 Da affrontare adesso per la prima volta per i corridori il Mount Pleasant, 1.1 km all’8,8%. 5.16 Altre immagini dell’inizio del percorso di trasferimento: Here we go! Dries De Pooter & Madis Mihkels start the U23 World Championships Road Race! Good luck boys #Wollongong2022 pic.twitter.com/Ywp7iseXl3 — ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.21 Rispettostartlist, è da segnalare l’assenza di tre corridori al via: lo slovacco Lukas Kubis, l’olandese Mick Vane l’etiope Negasi Haylu Abreha. 5.20 Al momento c’è Lorenzoinal; il ritmo imposto dai tedeschi è elevato, l’azzurro non è da meno e tiene il passo. 5.17 Caduta, solitaria, nelper il danese Jacub Hindsgaul Madsen. 5.16 Da affrontare adesso per la prima volta per i corridori il Mount Pleasant, 1.1 km all’8,8%. 5.16 Altre immagini dell’inizio del percorso di trasferimento: Here we go! Dries De Pooter & Madis Mihkels start the U23 World Championships Road Race! Good luck boys #Wollongongpic.twitter.com/Ywp7iseXl3 — ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 2022 in DIRETTA: Marcellusi e Milesi possono stupire - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA:… - Imperterrito2 : ??SIAMO LIVE dai campionati italiani di Ciclismo su pista a San Francesco al Campo (TO)?? - Quotidianinet : LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia d’argento con un super terzetto al femminile, la Svizzer… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento degli azzurri! Australia provvisoriamente in testa… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Francia e Danimarca insidiano l’Australia. A breve le partenze d… -