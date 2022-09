Libero | Schettino uscirà dal carcere | lavorerà alla digitalizzazione del processo per la strage di Ustica

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il comandante Francesco, condannato a 16 anni per la tragedia della nave da crociera Concordia, ina Rebibbia con una pena di sedici anni, potrebbe uscire presto dalper andare a lavorare.scrive che ha maturato il termine per chiedere le misure alternative già da prima dell’estate e che il penitenziario romano sembra intenzionato ad acconsentire. Si occuperebbe di digitalizzare i documenti dei processi sulle stragi, come quella di. “È proprio la direzione di Rebibbia che avanza la proposta: potrebbe uscire,. Quantomeno nelle ore lavorative. Potrebbe accedereDiscoteca di Stato, che è un archivio dei beni sonori e audiovisivi del Paese, potrebbe occuparsi delladei processi, degli ...

torna, un ruolo per lui agli archivi di Stato Per l'Italia resterà una data indelebile quel 13 gennaio 2012 , giorno del naufragio della Costa Concordia , uno dei più grandi incidenti ...Il giornalista del quotidiano, noto simpatizzante nerazzurro, esclude però che l' esonero ... E il capitano a bordo campo è come. La reazione doveva esserci già stata' e infine: '...Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per i ...Shadow Torna a far parlare di sé nelle ultime ore Francesco Schettino. L’ex comandante della Costa Concordia, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione per la morte di 32 tra passe ...