Iran, decine di morti e centinaia di arresti. Teheran minaccia l’intervento dell’esercito (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono almeno 36 i morti registrati a una settimana dallo scoppio delle proteste in Iran innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda uccisa lo scorso 16 settembre a Teheran per non aver indossato in modo corretto l’hijab, il velo islamico. Ammonterebbero invece a 280, secondo l’emittente Al Arabiya, le persone arrestate. Iran International ha precisato che tra i detenuti vi sono anche attivisti civili e politici e giornalisti. Su di loro pende l’accusa di essere legati a «servizi di spionaggio stranieri». L’esercito è pronto ad entrare in campo. «Queste azioni disperate fanno parte della strategia maligna del nemico volta a indebolire il regime islamico», hanno affermato le forze armate Iraniane. Iran nel caos dopo la morte della curda Masha Amini Le manifestazioni sono ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono almeno 36 iregistrati a una settimana dallo scoppio delle proteste ininnescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda uccisa lo scorso 16 settembre aper non aver indossato in modo corretto l’hijab, il velo islamico. Ammonterebbero invece a 280, secondo l’emittente Al Arabiya, le persone arrestate.International ha precisato che tra i detenuti vi sono anche attivisti civili e politici e giornalisti. Su di loro pende l’accusa di essere legati a «servizi di spionaggio stranieri». L’esercito è pronto ad entrare in campo. «Queste azioni disperate fanno parte della strategia maligna del nemico volta a indebolire il regime islamico», hanno affermato le forze armateiane.nel caos dopo la morte della curda Masha Amini Le manifestazioni sono ...

