Iran: 31 morti nelle proteste per la morte di Mahsa (Di venerdì 23 settembre 2022) Mahsa era stata fermata la settimana scorsa dalla "polizia morale" dell'Iran perché indossava male il velo. Dall'hijab della ragazza 22enne infatti fuoriusciva una ciocca di capelli. Il decesso della ragazza è avvenuto sotto la custodia della polizia Iraniana. Difatti Mahsa è entrata in coma ed è deceduta all'ospedale di Teheran, dove era stata ricoverata. La polizia Iraniana ha subito messo le mani avanti affermando che il decesso fosse un "tragico incidente". La giovane, secondo attivisti e dissidenti, è morta a causa delle torture e dei maltrattamenti subiti in carcere. Sarebbe una vittima, in altre parole, di un sistema che perseguita le donne e attenta quotidianamente all'esercizio delle loro libertà fondamentali. La vicenda investe anche il difficile rapporto tra establishment e minoranza ...

