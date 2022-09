I Boston Celtics hanno sospeso per un anno l’allenatore perché ha una relazione con una dipendente del club (Di venerdì 23 settembre 2022) I gloriosi Boston Celtics hanno sospeso l’allenatore, Ime Udoka, per un anno. Non allenerà per tutta la stagione 2022-23 per non specificate “violazioni delle politiche societarie”. Una persona informata sui fatti – scrive il New York Times – dice che Udoka ha una relazione consenziente con una dipendente del club, in violazione delle linee guida organizzative. Insomma non si può. E il coach, che al suo primo anno ha guidato i Celtics alle finali Nba, è costretto a lasciare la panchina al vice Joe Mazzulla, che diventa head coach a 34 anni. Viste dall’Italia, sembrano cose dell’altro mondo. Lo dimostra la storia clamorosa di Robert Sarver – azionista di maggioranza dei Phoenix Suns ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) I gloriosi, Ime Udoka, per un. Non allenerà per tutta la stagione 2022-23 per non specificate “violazioni delle politiche societarie”. Una persona informata sui fatti – scrive il New York Times – dice che Udoka ha unaconsenziente con unadel, in violazione delle linee guida organizzative. Insomma non si può. E il coach, che al suo primoha guidato ialle finali Nba, è costretto a lasciare la panchina al vice Joe Mazzulla, che diventa head coach a 34 anni. Viste dall’Italia, sembrano cose dell’altro mondo. Lo dimostra la storia clamorosa di Robert Sarver – azionista di maggioranza dei Phoenix Suns ...

