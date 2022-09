Equitazione: Pratoni 2022, Bram Chardon, 'Sulle orme di papà per vincere insieme' (Di venerdì 23 settembre 2022) Rocca di Papa, 23 set. -(Adnkronos) - Gli Attacchi sono una questione di famiglia. Una tradizione da tramandare di padre in figlio, un'eredità da raccogliere condividendo una passione che, anno dopo anno, diventa sempre più preponderante. La testimonianza arriva dai Pratoni del Vivaro dove si stanno svolgendo i Fei World Championships della disciplina degli Attacchi che si concluderanno domenica. Tra i trentotto partecipanti che tra ieri e oggi si sono sfidati nelle prove di Dressage, ci sono due coppie di padri e figli: gli olandesi Ijsbrand e Bram Chardon e gli ungheresi Jozsef Sr e Joszef Jr Dobrovitz. I driver competono sia a livello individuale, sia come team con la squadra nazionale, in cui si sommano i punteggi ottenuti dai vari componenti. Passare ore e ore accanto al proprio padre, avere la possibilità di condividerne gioie e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Rocca di Papa, 23 set. -(Adnkronos) - Gli Attacchi sono una questione di famiglia. Una tradizione da tramandare di padre in figlio, un'eredità da raccogliere condividendo una passione che, anno dopo anno, diventa sempre più preponderante. La testimonianza arriva daidel Vivaro dove si stanno svolgendo i Fei World Championships della disciplina degli Attacchi che si concluderanno domenica. Tra i trentotto partecipanti che tra ieri e oggi si sono sfidati nelle prove di Dressage, ci sono due coppie di padri e figli: gli olandesi Ijsbrand ee gli ungheresi Jozsef Sr e Joszef Jr Dobrovitz. I driver competono sia a livello individuale, sia come team con la squadra nazionale, in cui si sommano i punteggi ottenuti dai vari componenti. Passare ore e ore accanto al proprio padre, avere la possibilità di condividerne gioie e ...

sportface2016 : #Equitazione, #Pratoni2022: miglior prova di giornata per #Weber - FeoAnnarita : RT @Agente_Lisa: Ha emozionato anche me il mio collega Marco Cappai che in questi giorni sta gareggiando ai Pratoni del Vivaro (Roma) ai Ca… - SempreAlessia : RT @rep_roma: Mondiali di equitazione, ai Pratoni del Vivaro avanzano le carrozze e le quadriglie. Lo spettacolo dei campioni degli attacch… - patriziarutigl1 : RT @rep_roma: Mondiali di equitazione, ai Pratoni del Vivaro avanzano le carrozze e le quadriglie. Lo spettacolo dei campioni degli attacch… - rep_roma : Mondiali di equitazione, ai Pratoni del Vivaro avanzano le carrozze e le quadriglie. Lo spettacolo dei campioni deg… -