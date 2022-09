Emissioni - Allarme Suv | sono troppe | i consumi non calano

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 settembre 2022) L'Agenzia internazionale dell'energia - un organismo intergovernativo fondato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in seguito alla crisi pretrolifera del 1973 - lancia l'sull'impatto di una tendenza di mercato che ormai sembra quasi inarrestabile anche in Europa: la crescente propensione all'aumento del peso e delle dimensioni delle vetture. In sostanza, l'organizzazione mette nel mirino le Suv e la loro penetrazione sul mercato: rappresentano il 50% della domanda sia negli Stati Uniti sia nel Vecchio Continente. L'Aie, nella sezione del suo ultimo report Tracking Clean Energy Progress dedicata ad auto e furgoni, accusa i veicoli a ruote alte di annullare i progressi tecnologici che hanno portato a ridurre idi carburante e quindi ledi anidride carbonica. La CO2 cala, ma non ...