Elezioni: Renzi, 'per FdI coppie omosessuali non legali, l'amore è ammesso sempre' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Il partito della Meloni dice che 'le coppie omosessuali in Italia non sono legali, non sono ammesse'. L'amore e? ammesso sempre e per sempre. Il riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso e? arrivato l'11 maggio 2016 grazie a un governo coraggioso che ha fatto le riforme, non i convegni. Abbiamo fatto una legge, noi, mettendoci la fiducia. Non torneremo indietro". Lo scrive Matteo Renzi in un post sui suoi canali social. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Il partito della Meloni dice che 'lein Italia non sono, non sono ammesse'. L'e?e per. Il riconoscimento legale alledello stesso sesso e? arrivato l'11 maggio 2016 grazie a un governo coraggioso che ha fatto le riforme, non i convegni. Abbiamo fatto una legge, noi, mettendoci la fiducia. Non torneremo indietro". Lo scrive Matteoin un post sui suoi canali social.

