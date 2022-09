Diane von Fürstenberg: «La mia anima è una felce» (Di venerdì 23 settembre 2022) Una pianta che crescendo si apre e fa tante foglie, Diane von Fürstenberg ora si sente così. E dopo una vita di successi e sfortune, piena di amore (e amori), sostiene attivamente le donne: «Essere attenti agli altri fa bene a te» Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) Una pianta che crescendo si apre e fa tante foglie,vonora si sente così. E dopo una vita di successi e sfortune, piena di amore (e amori), sostiene attivamente le donne: «Essere attenti agli altri fa bene a te»

AD_italia : Da Los Angeles a Milano, passando per New York: abbiamo fatto un home tour su Instagram, direttamente dai profili d… - AD_italia : Da Los Angeles a Milano, passando per New York: abbiamo fatto un home tour su Instagram, direttamente dai profili d… - AD_italia : Da Los Angeles a Milano, passando per New York: abbiamo fatto un home tour su Instagram, direttamente dai profili d… - AD_italia : Da Los Angeles a Milano, passando per New York: abbiamo fatto un home tour su Instagram, direttamente dai profili d… - AD_italia : Da Los Angeles a Milano, passando per New York: abbiamo fatto un home tour su Instagram, direttamente dai profili d… -