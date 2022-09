Claudio Ranieri: “Nazionale? Si è spezzata la magia. Mancano i Totti e i Del Piero” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non so cosa stia succedendo, si è spezzata la magia che Mancini aveva ricreato all’Europeo. I giocatori ci sono, ma Mancano forse i fuoriclasse come Vieri, Totti o Del Piero”. Lo ha detto il tecnico Claudio Ranieri, ospite del Festival dello Sport di Trento, a proposito del momento degli azzurri, stasera impegnati contro l’Inghilterra. Sullo Scudetto: “Non si può dire chi vincerà il campionato, c’è troppo equilibrio ed è una stagione strana rispetto a tutte le altre per via delle varie pause. Il Milan e il Napoli sembrano stiano ingranando, Inter e Juve sono indietro però recupereranno, non dimenticatevi di qualche anno fa quando Allegri era tredicesimo e poi vinse lo scudetto. La Roma di Mourinho poi è lì e lotterà fino alla fine. Sarà un campionato bellissimo, non ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non so cosa stia succedendo, si èlache Mancini aveva ricreato all’Europeo. I giocatori ci sono, maforse i fuoriclasse come Vieri,o Del”. Lo ha detto il tecnico, ospite del Festival dello Sport di Trento, a proposito del momento degli azzurri, stasera impegnati contro l’Inghilterra. Sullo Scudetto: “Non si può dire chi vincerà il campionato, c’è troppo equilibrio ed è una stagione strana rispetto a tutte le altre per via delle varie pause. Il Milan e il Napoli sembrano stiano ingranando, Inter e Juve sono indietro però recupereranno, non dimenticatevi di qualche anno fa quando Allegri era tredicesimo e poi vinse lo scudetto. La Roma di Mourinho poi è lì e lotterà fino alla fine. Sarà un campionato bellissimo, non ...

GoalItalia : 'Juve senza allegria, Bremer inspiegabile' ? Claudio Ranieri - sportface2016 : #Ranieri: 'Nazionale? Si è spezzata la magia. Mancano i Totti e i Del Piero' - psb_original : Claudio Ranieri: 'Cannavaro? Il suo ritorno alla Juventus non fu corretto, non lo volevo. Che salvezza a Parma...'… - sportivoink : 'Io lo dico sempre... Noi allenatori non dobbiamo fare danni' Claudio Ranieri live al #festivaldellosport Che u… - GossipparoC : RT @DipopoloTweet: Partendo da sinistra in alto: Massimo Ranieri, Domenico Modugno, Claudio Villa, Gianni Morandi, Albano, Orietta Berti. ??… -