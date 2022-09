Call of Duty Modern Warfare 2: un datamine rivela la campagna (Di venerdì 23 settembre 2022) La campagna di Modern Warfare 2 non dovrebbe presentare sorprese, ma questo non ha impedito un datamine per l’ultimo remake di Call of Duty La stampa straniera vanta anche addetti al datamine, e quello di Insider Gaming ha dissotterrato sedici missioni per la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2. Chi ha giocato l’originale non dovrebbe aspettarsi sorprese ma, per non averne di altro tipo, il dataminer ha preferito optare per l’anonimato. La lista è più o meno “criptata”, nel senso che i nomi utilizzati sono tutti in codice (e i dataminer che hanno tentato di anticipare il roster di Super Smash Bros. Ultimate dovrebbero saperne qualcosa). In ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladi2 non dovrebbe presentare sorprese, ma questo non ha impedito unper l’ultimo remake diofLa stampa straniera vanta anche addetti al, e quello di Insider Gaming ha dissotterrato sedici missioni per ladiof2. Chi ha giocato l’originale non dovrebbe aspettarsi sorprese ma, per non averne di altro tipo, ilr ha preferito optare per l’anonimato. La lista è più o meno “criptata”, nel senso che i nomi utilizzati sono tutti in codice (e ir che hanno tentato di anticipare il roster di Super Smash Bros. Ultimate dovrebbero saperne qualcosa). In ...

