Bufera-Inter, scoppia il caso Handanovic: ecco chi vuole farlo fuori (Di venerdì 23 settembre 2022) Alla fine il confronto tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Simone Inzaghi di giovedì c'è stato. Per il tecnico ex Lazio serve la svolta, dopo le tre sconfitte in campionato e quella di Champions contro il Bayern Monaco. Ok l'assenza di Romelu Lukaku, che è stata pesante, ma la rosa è comunque di sicuro livello per fare meglio in questo avvio di stagione. Tra problemi in difesa e di sterilità in attacco, nel discorso tra i vertici e l'allenatore è però spuntato anche il nome di Samir Handanovic. Inzaghi avrebbe cambiato la sua linea nell'alternanza annunciata con Onana, prima dell'inizio della stagione in corso. Corsera: “Handanovic intoccabile in campionato” Secondo il Corriere della Sera, infatti, in questo momento non ci sarà un'evoluzione nell'alternanza tra in due portieri. Anzi, Handanovic è fondamentale nel ruolo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Alla fine il confronto tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Simone Inzaghi di giovedì c'è stato. Per il tecnico ex Lazio serve la svolta, dopo le tre sconfitte in campionato e quella di Champions contro il Bayern Monaco. Ok l'assenza di Romelu Lukaku, che è stata pesante, ma la rosa è comunque di sicuro livello per fare meglio in questo avvio di stagione. Tra problemi in difesa e di sterilità in attacco, nel discorso tra i vertici e l'allenatore è però spuntato anche il nome di Samir. Inzaghi avrebbe cambiato la sua linea nell'alternanza annunciata con Onana, prima dell'inizio della stagione in corso. Corsera: “intoccabile in campionato” Secondo il Corriere della Sera, infatti, in questo momento non ci sarà un'evoluzione nell'alternanza tra in due portieri. Anzi,è fondamentale nel ruolo di ...

tifatait : Napoli in testa con l’Atalanta. Juventus e Inter nella bufera, al Milan non basta l’orgoglio |… - Hardo951 : RT @sole24ore: ?? #Napoli in testa con l’#Atalanta. In modi diversi, e con conseguenze ancora imprevedibili, le tre squadre più seguite d'It… - Sole24OreSport : Napoli in testa con l’Atalanta. Juventus e Inter nella bufera, al Milan non basta l’orgoglio - dario24radio : Napoli in testa con l’Atalanta. Juventus e Inter nella bufera, al Milan non basta l’orgoglio - Il Sole 24 ORE… -