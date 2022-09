Ascolti tv 22 settembre 2022 | Il GF Vip spegne Bruno Vespa

(Di venerdì 23 settembre 2022)tv: Rai 1 con il 9,6% e 1,526 milioni, Canale 5 al 19,5% e 2,266 Serata impari, quella di ieri sera, con Canale 5 che, con il reality show condotto da AlfonsoSignorini, ha doppiato l’ammiraglia Rai, che proponeva uno speciale di Porta a Porta. Canale 5, con il Grande Fratello Vip, la più vista con il 19,5% di share media e 2,266 milioni di spettatori, mentre lo Speciale Porta a Porta su Rai1 è stata vista da 1,526 milioni di spettatori con il 9,6%. Molto bene Nudi per la vita su Rai2 con il 6,7% di share e 1,198 milioni di spettatori. La settimana scorsa Porta a Porta su Rai1 era stato visto dal 7% e 1,100 milioni di persone, mentre Ricomincio da me su Canale 5 è stato visto da 1,975 milioni di spettatori con il 13,5% e Delitti in paradiso su Italia 1, con l’8,1% di share e 1,443 milioni di spettatori.tv altre reti Appena giù dal ...

