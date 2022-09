Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 settembre: trono over o classico, tronisti, Riccardo e Federica (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha debuttato martedì scorso, ma anche questa nuova edizione di Uomini e Donne sta già appassionando i telespettatori. Tra nuovi amori, polemiche al centro dello studio, battibecchi e passioni. Dopo il ‘siparietto’ di Davide, cavaliere del trono over che ha scelto di uscire dal programma, e l’ennesimo litigio tra Ida e Riccardo, ieri sono state presentate le due nuove troniste. Da una parte Federica Aversano, già volto noto perché ha partecipato alla trasmissione come corteggiatrice, dall’altra Lavinia, una ragazza romana di 26 anni. E per loro sono già scesi diversi ragazzi: ci sarà quello giusto per entrambe? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha debuttato martedì scorso, ma anche questa nuova edizione dista già appassionando i telespettatori. Tra nuovi amori, polemiche al centro dello studio, battibecchi e passioni. Dopo il ‘siparietto’ di Davide, cavaliere delche ha scelto di uscire dal programma, e l’ennesimo litigio tra Ida e, ieri sono state presentate le due nuove troniste. Da una parteAversano, già volto noto perché ha partecipato alla trasmissione come corteggiatrice, dall’altra Lavinia, una ragazza romana di 26 anni. E per loro sono già scesi diversi ragazzi: ci sarà quello giusto per entrambe? View this post on Instagram A post shared by...

