Toti | “Salone Nautico di Genova si candida ad essere primo al mondo”

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “La Liguria è un pezzo importante della Nautica. Se esiste un modelloper il ponte esiste anche per questo. Nel corso degli anni con capacità di collaborazione trasversale siamo arrivati a celebrare undella Nautica che siadildel. La rotta qui l’abbiamo presa giusta. Questo è un settore strategico per la Liguria ma anche per l’Italia. Il nostro Paese è forte quando sa aggredire i mercati e ilsenza paure”. Lo ha detto Giovannipresidente della Regione Liguria nel corso dell’apertura deldi. L'articolo proviene da Italia Sera.

