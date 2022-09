Serie A, Milan-Napoli : Commento Tecnico- Statistico (Di giovedì 22 settembre 2022) Per la settima Giornata del Campionato di Serie A, Milan-Napoli 1-2. Azioni salienti (conclusioni pericolose verso la porta avversaria, dall’interno dell’area di rigore) 7-5; primo tempo 4-2; secondo tempo 3-3. Palle gol a forte probabilità di successo: 3-3; primo tempo 1-1; secondo tempo 2-2. Percentuali realizzative: 14%-40%. Gara equilibrata. Chi sostiene il contrario non analizza correttamente. La prima frazione del primo tempo è tutta appannaggio del Milan. Con un parziale di 4-0 come azioni salienti. Nelle residue 3 frazioni di gara, si è riequilibrato il tutto. La conduzione di gara è da “calcio-rugby”, come al solito. Con falli su cui si “deve” sorvolare per rimanere nei 30 totali a gara. Ed il Napoli viene penalizzato, ancora una volta. Mancano almeno altre 4 ammonizioni. Per 2 falli ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Per la settima Giornata del Campionato diA,1-2. Azioni salienti (conclusioni pericolose verso la porta avversaria, dall’interno dell’area di rigore) 7-5; primo tempo 4-2; secondo tempo 3-3. Palle gol a forte probabilità di successo: 3-3; primo tempo 1-1; secondo tempo 2-2. Percentuali realizzative: 14%-40%. Gara equilibrata. Chi sostiene il contrario non analizza correttamente. La prima frazione del primo tempo è tutta appannaggio del. Con un parziale di 4-0 come azioni salienti. Nelle residue 3 frazioni di gara, si è riequilibrato il tutto. La conduzione di gara è da “calcio-rugby”, come al solito. Con falli su cui si “deve” sorvolare per rimanere nei 30 totali a gara. Ed ilviene penalizzato, ancora una volta. Mancano almeno altre 4 ammonizioni. Per 2 falli ...

