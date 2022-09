Roma | crollo Globe Theatre | “Un boato | poi le urla”

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – ”E’ stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito une le: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare”. Pietro, studente del Talete di 17 anni, racconta all’Adnkronos il momenti delaldi. ”Questa mattina – spiega – eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c’erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Ilha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta ...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - Adnkronos : +++ #Roma, crollo al Globe Theatre: 15 ragazzi coinvolti, 6 in ospedale. +++ - repubblica : Roma, cede la scala al Globe Theatre di Villa Borghese: studenti feriti nel crollo - Devabole : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coinvol… - DRusconi : #GlobeTheatre a #Roma, crollo parziale di una scalinata. Contusi alcuni ragazzi. Se c'era ancora la Raggi si sapeva… -

Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese , al centro di, per unche si è verificato nel Globe Theatre . A crollare sarebbe stata una scala . Sono 15 gli studenti di un liceo romano coinvolti nell'incidente. Sono 10 i feriti per ildella ...Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a, è crollata parzialmente al termine di uno spettacolo per scolaresche. Secondo le prime ...Sono 10 i feriti per il...(Adnkronos) – Crollo parziale di elementi strutturali al Globe Theatre, il teatro voluto da Gigi Proietti, all’interno di villa Borghese a Roma. Nel crollo di una scalinata in legno sono stati coinvol ...Grande paura a Roma, dove nella tarda mattinata 10 persone sono rimaste ferite per il crollo della scala al Globe Theatre. Si tratta di 5 adulti e 5 ragazzi, trasportati all'ospedale pediatrico Bambin ...