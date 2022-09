(Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo convinti che il reddito di cittadinanza, soprattutto in alcune parti del nostro Paese, sia un modo per aggredire la: non mi schiero dalla parte di coloro che sbeffeggiano lela, che”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Ci siamo battuti per applicare in Italia la direttiva europea sul salario minimo, perchè non è dignitoso che nel nostro Paese ci siano persone che lavorano per 9 euro l’ora”, ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

infoitcultura : Rdc, Letta “Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali” - ZerounoTv : Rdc, Letta “Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali” - Tele_Nicosia : Rdc, Letta “Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali” - LaNotifica : Rdc, Letta “Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali” - ItaliaNotizie24 : Rdc, Letta “Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali” -

Il Denaro

Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, a "Non stop news" su Rtl 102.5. "Ci siamo battuti per applicare in Italia la direttiva europea sul salario minimo, perché non è ...... sostenuta dae Meloni che hanno indossato l'elmetto, ci sta portando ad uno scenario di ... Sulla guerra in Ucraina e sulSulla Russia ' Parliamo di una superpotenza che ha un arsenale ... Rdc, Letta “Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali” - Ildenaro.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...di D.B.Segretario Letta, giovedì sarà per la prima volta a Perugia in questa campagna elettorale: come mai ha scelto l'ospedale«Dopo neanche 3 anni, il governo della destra in Regione è riuscito a ra ...