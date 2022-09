Petrolio | prezzo risale a 83 | 5 dollari +0 | 6%

(Di giovedì 22 settembre 2022), dopo due giorni di cali, ildel. Sui mercati le notizie dalla guerra in Ucraina si mischiano al nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal reserve. Il Wti del Texas avanza ...

Risale, dopo due giorni di cali, ildel. Sui mercati le notizie dalla guerra in Ucraina si mischiano al nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal reserve. Il Wti del Texas avanza così dello 0,64% a 83,5 dollari al ...Nel suo videomessaggio, il presidente ucraino ha inoltre invitato le Nazioni Unite ad adottare un tetto al"del gas e del, con cui la Russia finanzia la guerra e continua a perpetrare ...(ANSA) - ROMA, 22 SET - Risale, dopo due giorni di cali, il prezzo del petrolio. Sui mercati le notizie dalla guerra in Ucraina si mischiano al ...