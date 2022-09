Petrolio: in rialzo a New York a 84,53 dollari (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,90% a 84,53 dollari al barile. . 22 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,90% a 84,53al barile. . 22 settembre 2022

