Napoli, Scampia: il clan costringe madre e figlio a consegnare la casa - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 22 settembre 2022) Estorsioni e minacce continue con il pretesto di ottenere la restituzione di un presunto debito. Due ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Estorsioni e minacce continue con il pretesto di ottenere la restituzione di un presunto debito. Due ...

HeyMiChiamoCiao : @LASTKING250 Zaniolo come mascotte ? Non è un vanto fare la mascotte. Zaniolo è conosciuto in Italia e all’estero.… - leftsnoopy : RT @LucillaMasini: 'No all'utero in affitto, a Scampia le donne lo spaccerebbero come la droga' ha detto la De Girolamo, riuscendo a infila… - qnazionale : Napoli, Scampia: il clan costringe madre e figlio a consegnare la casa - rep_napoli : La rivolta di Scampia alle parole dell'ex ministra De Girolamo sulle donne 'spacciatrici di utero' [di Anna Laura d… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Scampia, costringono madre e figlio a lasciare la casa: arrestati -