Napoli | infortunio Politano | diagnosi e tempi di recupero - Sport - Calcio - quotidiano net

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, il comunicato sull'infortunio di #Politano - VotaAntonio90 : RT @PolliceAzzurro: Solo a #Napoli, l'infortunio di un calciatore scatena una valanga di fango sul suo sostituto. Cartina tornasole di una… - antonellaa262 : Più grave del previsto l’infortunio subito da Politano, che, nella gara contro il Milan, si è procurato una distraz… - tonia_tonia1 : RT @PolliceAzzurro: Solo a #Napoli, l'infortunio di un calciatore scatena una valanga di fango sul suo sostituto. Cartina tornasole di una… - NapoliAddict : Politano, infortunio più grave del previsto: gli esami del Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… -

L'esterno resterà fuori almeno 3 settimane proprio mentre Spalletti sta per riabbracciare Demme e ...E' vero che l'a Kjaer ci ha privato di un calciatore determinante, che sta lentamente ...più offensiva che difensiva e la traversa colpita da Kalulu nel finale contro io il gol ...Per Luciano Spalletti sono arrivate in queste ore dell'ottime notizie per il match contro il Torino di Ivan Juric.Blog Calciomercato.com: La sosta per le partite delle nazionali, dopo sette giornate del nostro campionato di calcio, se è utile per molti giocatori per rifiatare o guarire ...