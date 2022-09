Socialmenteesc : RT @meleditalia: Sallusti: 'la Meloni è l'unico leader di destra che ha partecipato al Gay Pride'. Floris: 'avrà sbagliato strada'. Game, s… - maximone816 : RT @La7tv: #dimartedi Gianfranco Rotondi (Fratelli d'Italia): 'Meloni fu l'unico Ministro del centrodestra ad andare a un gay pride' Giova… - Giornaleditalia : Di Martedì, Rotondi: 'Meloni unico Ministro ad andare a un gay pride'. Floris: 'Avrà sbagliato strada' - lapatty_dan : RT @La7tv: #dimartedi Gianfranco Rotondi (Fratelli d'Italia): 'Meloni fu l'unico Ministro del centrodestra ad andare a un gay pride' Giova… - PiramideRossa : RT @La7tv: #dimartedi Gianfranco Rotondi (Fratelli d'Italia): 'Meloni fu l'unico Ministro del centrodestra ad andare a un gay pride' Giova… -

L'HuffPost

... ha iniziato la stagione come madrina deldi Roma , a giugno; poi non ha avuto paura di mettersi in prima linea contro le idee di Giorgia. Per mesi è stata al centro del gossip, secondo ......che ha cercato di raggiungere piazza Politeama (dove era stato organizzato il comizio di, ... studenti attivi nei movimenti, esponenti del circolo Arci, attivisti dele femministe di Non ... Meloni Pride La campagna elettorale della destra si chiude con il ritorno alle origini di Fdi. Basta toni rassicuranti, si scaglia contro la sinistra di Capalbio e contro ...Pochi giorni dopo che la leader di Fratelli d'Italia si era lamentata con la ministra dell'Interno Lamorgese di chi disturba i suoi comizi ...