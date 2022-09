(Di giovedì 22 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/-1.mp4 Carloe Matteo Renzi lo ripetono dall’inizio di questa campagna elettorale: dopo il voto di domenica lavoreranno per riportarea Palazzo Chigi. Il Terzo polo è convinto di raccogliere un largo consenso, da impedire al centrodestra di avere i numeri per governare. Peccato che il premier uscente, proprio pochi giorni fa, abbia risposto con un secco “no” alla domanda se fosse disponibile per un secondo mandato. “Non poteva dire altro che questo”, ha dettoa Quarta Repubblica intervistato da Nicola Porro. Ma non solo, il leader di Azione si è sbilanciato nelladi ciò che potrà accadere dopo il 25 settembre: “glidi ...

Nicola Porro

Quanto alla legge di bilancio 'si rischia di andare in esercizio provvisorio ma si ricordi - dicea chi gli pone la domanda - che l'esercizio provvisorio è la cosa che garantisce di più i ...'Credo che saremo abbondantemente sopra le due cifre e supereremo anche la Lega ': Carlolo ha detto in un'intervista al Tg1. Incalzato dalla direttrice Monica Maggioni, che ha ...una... La profezia di Calenda: “Mattarella chiederà a Draghi di restare” «La Meloni non governerà perché anche se dovesse prendere il 25 o 26%, la sua coalizione sta crollando e se non ha i voti non ...M ancano quattro giorni al voto e gli ultimi fuochi elettorali alimentano più dubbi che certezze. C’è una vincitrice annunciata, Giorgia Meloni, che in questa lunga e tesa vigilia sembra però parados ...