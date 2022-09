Inter, Gazzetta: “Che errore preferire il Tucu alla Joya” (Di giovedì 22 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Inter ha davvero fatto delle scelte sbagliate negli anni, pagandole tutte. “Mister 31 milioni è un’etichetta antipatica, certo. Joaquin Correa fatica a togliersela di dosso, perché le prestazioni non sono state all’altezza dell’investimento, perché le aspettative su di lui erano elevate. Anzi, lo sono ancora. Lo sono soprattutto per Simone Inzaghi, che del Tucu è stato lo sponsor principale: lo ha voluto con forza nei giorni dell’addio a Lukaku, lo ha difeso dalle prime critiche della scorsa stagione. Lo ha incoraggiato all’inizio di questa, pure pubblicamente. Il tecnico ci ha messo la faccia. Ma la risposta non è stata positiva. Ed è evidente come ora il ritorno di Lukaku finirà per ridurre ulteriormente lo spazio dell’argentino. Romelu e Lautaro ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Come riporta lala squadraha davvero fatto delle scelte sbagliate negli anni, pagandole tutte. “Mister 31 milioni è un’etichetta antipatica, certo. Joaquin Correa fatica a togliersela di dosso, perché le prestazioni non sono state all’altezza dell’investimento, perché le aspettative su di lui erano elevate. Anzi, lo sono ancora. Lo sono soprattutto per Simone Inzaghi, che delè stato lo sponsor principale: lo ha voluto con forza nei giorni dell’addio a Lukaku, lo ha difeso dalle prime critiche della scorsa stagione. Lo ha incoraggiato all’inizio di questa, pure pubblicamente. Il tecnico ci ha messo la faccia. Ma la risposta non è stata positiva. Ed è evidente come ora il ritorno di Lukaku finirà per ridurre ulteriormente lo spazio dell’argentino. Romelu e Lautaro ...

