Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il circolo chiude le porte a Enrico Letta: qui niente campagna elettorale, grazie. Il leader del Pd, insieme al segretario regionale dem Tommaso Bori, è in tour a Perugia e in programma c'era anche un incontro con il comitato per la vita Daniele Chianelli. «Vorrei precisare che la nostra associazione si è sempre distinta per avere un rapporto corretto e leale con le istituzioni ha replicato il presidente Franco Chianelli -. Pertanto, rispetteremo anche in questa occasione, come successo in 32 anni di attività, la nostra totale estraneità a qualsiasi colore politico in particolare in un momento delicato come quello della competizione elettorale. In altri tempi, ma sempre fuori dalle elezioni politiche, abbiamo ricevuto e riceveremo esponenti di qualsiasi partito politico».