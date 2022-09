Di Maio sulle manovre di Putin: 'Serve una commissione d'inchiesta per capire se qualcuno ha tradito' (Di giovedì 22 settembre 2022) Ci sono in giro 'pupazzi preezzolati' al servizio di Putin? 'Serve una commissione d'inchiesta sulla Russia per capire se qualcuno ha tradito'. Lo afferma a `Mattino Cinque´ il leader di Impegno ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Ci sono in giro 'pupazzi preezzolati' al servizio di? 'unad'sulla Russia perseha'. Lo afferma a `Mattino Cinque´ il leader di Impegno ...

BelpietroTweet : Luigi Di Maio vola, ma solo in trattoria. Un video circolato nei giorni scorsi lo mostra sorretto dai camerieri di… - globalistIT : - marcuspascal1 : @erretti42 Bersani a me sta sulle scatole puttroppo , è il papà di Speranza adulatore di Draghi ,con Speranza nel P… - mazzarellantoni : RT @ardigiorgio: .@matteorenzi 'sulle emissioni di CO2 dei voli non di linea in questa legislatura Conte e Di Maio mi battono cento ad uno.… - foa_u : RT @ardigiorgio: .@matteorenzi 'sulle emissioni di CO2 dei voli non di linea in questa legislatura Conte e Di Maio mi battono cento ad uno.… -