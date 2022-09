(Di giovedì 22 settembre 2022) In risposta allo stallo della crescita e all'intensa, i dirigenti di, la società madre di Facebook e quelli dihanno annunciato cheeranno posizioni dall'organico e bloccheranno le assunzioni per ridurre i costi. A rivelarlo in esclusiva è il Wall Street Journal.sta riorganizzando i dipartimenti e ai dipendenti interessati daiha dato 30 giorni di tempo per candidarsi per altri ruoli all'interno dell'azienda. Le riduzioni sono il preludio dialdel 10% nei prossimi mesi, secondo alcune fonti informate dei progetti della società. Anche, la scorsa settimana, ha richiesto ai dipendenti di un incubatore interno di fare domanda per nuovi lavori se desiderano rimanere in azienda. ...

gazzettamantova : La carne sintetica cresce, ma da Mantova gli esperti la bocciano: «Costosa e iper-lavorata» Alla Fiera Millenaria… - gazzettamantova : Alla Fiera Millenaria il convegno della Coldiretti dedicato alla concorrenza tra i prodotti della zootecnia e gli… -

IL FOGLIETTONE

In risposta allo stallo della crescita e all'intensa, i dirigenti di Meta, la società madre di Facebook e quelli di Google hanno annunciato che taglieranno posizioni dall'organico e bloccheranno le assunzioni per ridurre i costi. A rivelarlo ...In calo anche gli acquisti di frutta estiva, mentresolo la quarta gamma, come le insalate ... La filiera italiana dell'ortofrutta subisce oggi infatti una pesanteda parte di altri ... Cresce la concorrenza, Meta e Google annunciano tagli al personale Le esportazioni della pasta pugliese nel mondo aumentano del 44 per cento proprio nel periodo in cui coltivare grano costa agli agricoltori locali fino a 600 euro in più ad ettaro. Incrementi causati ...MILANO (Reuters) - Mfe-Mediaforeurope ha nominato Katharina Behrends come General Manager per la regione di lingua tedesca e aprirà un ufficio a Monaco. Lo annuncia il gruppo media in una nota aggiung ...