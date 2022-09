Carte d’identità | caos file e prenotazioni a Palidoro | la denuncia di una residente

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 22 settembre 2022) Fiumicino – “Dopo più di due ore sono ancora in attesa, mentre altre persone mi passano davanti”: a parlare in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it è unache lamenta le modalità con cui si può richiedere la cartanel distaccamento dell’ufficio comunale di. “Il mio nominativo è stato consegnato e trascritto alle 9:30 – si legge nella lettera -, ma a 12 ancora ero in attesa di essere chiamata. La cosa strana, è che davanti a me sono passate altre persone che, non so in che modo, avevano un appuntamento per usufruire di tale servizio. Eppure, come scritto chiaramente nell’avviso appeso fuori, levengono rilasciate presentandosi direttamente presso ufficio, senza prenotazione. Se esiste una procedura da seguire, spiegata in modo semplice e chiaro, è ...