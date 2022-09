Bce lancia l’allarme sull’Europa | “Economia in stagnazione | alzeremo i tassi d’interesse per frenare l’inflazione”

(Di giovedì 22 settembre 2022) È uscito il bollettino economico della BCE e non annuncia buone notizie. L’europea sta stagnando, ma a Francoforte si prevede un altro aumento deiperche ad agosto ha toccato il 9,1%. Questo dato è ben lontano dai livelli desiderati, e la banca centrale prevede che ne rimarremo al di sopra “per un prolungato periodo di tempo”. “Il vertiginoso aumento dei prezzi dei beni energetici e alimentari, le pressioni dal lato della domanda in alcuni settori dovute alla riapertura delle attività economiche e le strozzature dal lato dell’offerta continuano a sospingereverso l’alto”. Il rapporto individua le cause anche nella situazione geopolitica attuale “Le quotazioni molto elevate dell’energia riducono il potere d’acquisto dei ...

