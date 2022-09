Audi RS Q e-tron E2, proseguono i test in vista della Dakar – FOTO (Di giovedì 22 settembre 2022) Vanno avanti serrati, anzi “sterrati”, i test dell’ trong>Audi trong> RS Q e-tron E2, vettura da corsa realizzata dalla casa dei Quattro Anelli per partecipare alla Dakar. Il prototipo elettrico con range extender ha percorso oltre 4.200 chilometri sulle strade (e sulle sabbie) del Marocco, affrontando temperature infernali e fondi a bassissima aderenza. Tre gli equipaggi di trong>Audi trong> Sport che stanno mettendo alla frusta il mezzo, saggiandone i limiti e perfezionando la messa a punto. Altri 2.000 chilometri di test erano stati portati a termine in Europa. L’esordio in gara è previsto per inizio ottobre. “Il programma prevedeva nove giorni di test, così che ogni equipaggio avesse modo di provare la vettura per tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Vanno avanti serrati, anzi “sterrati”, idell’trong> RS Q e-E2, vettura da corsa realizzata dalla casa dei Quattro Anelli per partecipare alla. Il prototipo elettrico con range extender ha percorso oltre 4.200 chilometri sulle strade (e sulle sabbie) del Marocco, affrontando temperature infernali e fondi a bassissima aderenza. Tre gli equipaggi ditrong> Sport che stanno mettendo alla frusta il mezzo, saggiandone i limiti e perfezionando la messa a punto. Altri 2.000 chilometri dierano stati portati a termine in Europa. L’esordio in gara è previsto per inizio ottobre. “Il programma prevedeva nove giorni di, così che ogni equipaggio avesse modo di provare la vettura per tre ...

