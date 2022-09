22 settembre … (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli eventi datati 22 settembre Dieci stagioni a Milanello. Due Champions, altrettanti scudetti, due Supercoppe europee, un Mondiale per club, due Supercoppe italiane, una coccarda tricolore. Il 22 settembre 2002 Clarence Seedorf realizzava il primo gol in maglia rossonera, nel 3-0 del Diavolo sul Perugia: alla fine saranno 62 le reti con i ‘Casciavit’. Era il giorno del quarantesimo compleanno di Paolo Stringara, che con l’Inter ha festeggiato la Coppa Uefa 1990-’91 nell’unica stagione alla Pinetina: il ‘Biscione’ lo aveva prelevato dal Bologna. Nel massimo campionato ha disputato 82 gare tra rossoblù e nerazzurri. E oggi compie settant’anni Salvatore Cascella, 79 presenze nel torneo cadetto tra Spal e Varese. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli eventi datati 22Dieci stagioni a Milanello. Due Champions, altrettanti scudetti, due Supercoppe europee, un Mondiale per club, due Supercoppe italiane, una coccarda tricolore. Il 222002 Clarence Seedorf realizzava il primo gol in maglia rossonera, nel 3-0 del Diavolo sul Perugia: alla fine saranno 62 le reti con i ‘Casciavit’. Era il giorno del quarantesimo compleanno di Paolo Stringara, che con l’Inter ha festeggiato la Coppa Uefa 1990-’91 nell’unica stagione alla Pinetina: il ‘Biscione’ lo aveva prelevato dal Bologna. Nel massimo campionato ha disputato 82 gare tra rossoblù e nerazzurri. E oggi compie settant’anni Salvatore Cascella, 79 presenze nel torneo cadetto tra Spal e Varese. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

