Zelensky: Non credo che Putin userà le armi nucleari (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non credo che usera' queste armi. Non credo che il mondo gli consentira' di impiegarle". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bild, rispondendo a una domanda sulla minaccia nucleare di Putin. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

gparagone : Gli #USA non hanno alcun interesse ad accelerare il processo di mediazione. Fanno giocare a #Zelensky il ruolo del… - LaVeritaWeb : Il generale: «Dopo la controffensiva, Zelensky dovrebbe sedere al tavolo della pace, dove avrebbe più potere. Ma no… - _Nico_Piro_ : In questa ottica di escalation ogni altro aspetto mi pare assolutamente irrilevante. Perchè quello che conta, a qu… - danilo78892146 : @RestoFerma non credo che.... ma vi rendete conto di quanto è coglione Zelensky??? ma vi rendete conto che è un com… - 86_Elena_ : @mauroberruto @pdnetwork Io non sto da nessuna parte, perché Zelensky è uguale a Putin -